7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が27日、京セラドーム大阪で行われた2026シーズン開幕戦となるオリックス・バファローズ VS. 東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板。同日に始球式を行ったSnow Manの阿部亮平にアドバイスしたことを明かした。【全身ショット】ユニフォームを着てマウンドに立つ藤原丈一郎大の”オリ党”で知られる藤原にとって5年連続5回目となる開幕戦始球式。背番号「728」（なにわ）の