なにわ男子・藤原丈一郎、”始球式仲間”Snow Man阿部亮平にアドバイス「言ってる本人が投げられるか…」
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が27日、京セラドーム大阪で行われた2026シーズン開幕戦となるオリックス・バファローズ VS. 東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板。同日に始球式を行ったSnow Manの阿部亮平にアドバイスしたことを明かした。
【全身ショット】ユニフォームを着てマウンドに立つ藤原丈一郎
大の”オリ党”で知られる藤原にとって5年連続5回目となる開幕戦始球式。背番号「728」（なにわ）のユニフォーム姿で登場し、一礼してマウンドに上がった。セットポジションから「やっ！」と気合の一声とともに放たれたボールは、見事にキャッチャーミットに収まるストライクとなった。
始球式後の囲み取材では「サイッコーです。もうほんとにドキドキしました」と興奮冷めやらぬ様子。「周りからは慣れたでしょ？って言われるんですけど、1年に1回のマウンド、1年に1回しか投げられない1球にだいぶ緊張しました」と語った。一方、「芝も変わって去年と景色が違いました。投げやすかったです」と選手のような分析も飛び出した。「もうまっさらな、きれいなボールを、始球式のボールを飾るところに置けるっていうのは、すごいうれしいですよね」と笑顔で語った。
登板にあたってプレッシャーがあったという藤原。「だって今日、Snow Manの阿部くんも広島で投げてるんですよ」と言い「連絡きました。『開幕戦始球式投げるんだけど、アドバイスちょうだい』って言われて」とやりとりしたことを明かした。
「まあ、5年連続させていただいてるので、アドバイスさせていただきまして…。『しっかりストライク取るだけです』って言ってる本人が、投げられるか分かんなかったんですけど、無事取れてよかったです」と話した。
【全身ショット】ユニフォームを着てマウンドに立つ藤原丈一郎
大の”オリ党”で知られる藤原にとって5年連続5回目となる開幕戦始球式。背番号「728」（なにわ）のユニフォーム姿で登場し、一礼してマウンドに上がった。セットポジションから「やっ！」と気合の一声とともに放たれたボールは、見事にキャッチャーミットに収まるストライクとなった。
登板にあたってプレッシャーがあったという藤原。「だって今日、Snow Manの阿部くんも広島で投げてるんですよ」と言い「連絡きました。『開幕戦始球式投げるんだけど、アドバイスちょうだい』って言われて」とやりとりしたことを明かした。
「まあ、5年連続させていただいてるので、アドバイスさせていただきまして…。『しっかりストライク取るだけです』って言ってる本人が、投げられるか分かんなかったんですけど、無事取れてよかったです」と話した。