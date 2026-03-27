SFPホールディングスは、海鮮居酒屋「磯丸水産」を運営するノウハウを活かし、メニューを一新した「磯丸酒場 上大岡店」を3月27日16時にオープンする。本店舗はドリンクが税込399円均一で提供されるほか、串揚げやつまみ寿司といった新メニューも充実しているとのことだ。安くて旨い『磯丸酒場』誕生○蟹味噌トーストや串揚げなど新メニューが勢揃い「磯丸酒場」へのリニューアルに伴い、バラエティ豊かな新メニューが登場する。「