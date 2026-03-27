【Amazonセール：Adobe】 【拡大画像へ】 Amazonで、Adobe Creative Cloud（以下CC）などAdobe製品の年間ライセンスが半額になるセールを開催している。開催期間は3月27日から4月9日23時59分まで。 Adobeは毎年、年に数回CCなどが半額になるセールを開催している。今回対象となっているのは、CCとAdobe Premiere Pro、Illustrator、Photoshopの単体プラン。CCは51,480円、それ以外の