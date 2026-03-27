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Amazonで、Adobe Creative Cloud（以下CC）などAdobe製品の年間ライセンスが半額になるセールを開催している。開催期間は3月27日から4月9日23時59分まで。

Adobeは毎年、年に数回CCなどが半額になるセールを開催している。今回対象となっているのは、CCとAdobe Premiere Pro、Illustrator、Photoshopの単体プラン。CCは51,480円、それ以外のアプリは17,340円で、それぞれ1年間のサブスクリプション権利が手に入る。

CCのプランは新規購入者限定となっているが、これは複数枚購入することができないという意味で、現在CCを使用している人でも購入可能だ。また、例えばすでに年間サブスクリプションの契約をしていて、まだ契約期間が残っている場合は、その契約期間に積み増す形でプランが延長される。3月に購入して、現在のプランが5月まで残っているのであれば6月から来年5月までの期間に充当される。

CCで使用できるのは、Photoshop、Illustrator、Premiere Pro、After Effects、InDesign、Lightroom、AcrobatなどAdobeの主要なアプリと、生成AIサービスAdobe Firefly。毎月4,000クレジットが支給され、これを使って動画や音楽の生成も可能になる。

またNano Banana ProやVeo、Topaz Gigapixelなど高機能なパートナーモデルのAIサービスを利用することもできる。例えばPhotoshop上で解像度が足りない画像をTopazを使って高解像度化したりと、パートナーモデルそれぞれが特化している性能を追加料金なしで使うことができる。

アプリの単体プランではパートナーモデルは利用することができず、クレジットも毎月25クレジットと少なめなので、生成AIを多く利用する予定があるのであればCCがお得になる。

他にも約1,000種類の日本語フォントを含む30,000種類以上のフォントが使えるAdobe Fontsや、Adobe Expressの豊富なテンプレートやアセットを使うことができるプレミアムプランの権利なども付いてくる。半額で購入できるチャンスを生かして、クリエイティブな環境を手に入れてほしい。