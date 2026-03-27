今日27日(金)の関東地方は気温がぐんと上がり、桜もグッと咲き進むでしょう。東京ではまもなく満開となりそうです。いよいよお花見シーズン本番。ただ今夜は雨の降る所があり、夜桜見物には注意が必要です。週末から週明けにかけてのお花見日和はいつになるでしょうか?27日気温上昇で一気に開花進む夜桜は雨に注意今日27日(金)の関東地方は各地で昨日26日(木)よりも気温が上がり、東京や横浜、さいたまは最高気温が18℃まで上