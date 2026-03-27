今日27日(金)の関東地方は気温がぐんと上がり、桜もグッと咲き進むでしょう。東京ではまもなく満開となりそうです。いよいよお花見シーズン本番。ただ今夜は雨の降る所があり、夜桜見物には注意が必要です。週末から週明けにかけてのお花見日和はいつになるでしょうか?

27日 気温上昇で一気に開花進む 夜桜は雨に注意

今日27日(金)の関東地方は各地で昨日26日(木)よりも気温が上がり、東京や横浜、さいたまは最高気温が18℃まで上がるでしょう。前日より4℃から6℃ほど高くなる所が多く、桜の開花は一気に進みそうです。東京都心では満開発表となる可能性があり、お花見シーズン本番となるでしょう。





日中は日差しが届いてお花見日和となりますが、天気は下り坂です。夜は雨の降る所があるでしょう。早い所では夕方から雨の降る所がありそうです。夜桜見物は傘が必要になりそうです。また昼間は春本番の暖かさでも夜は気温が下がるため、ひんやりと感じられるでしょう。薄手のコートやストールなど調整できる服装がオススメです。さらに気温の上昇で花粉の飛散も多くなりそうです。お花見の際は花粉対策も忘れずに行いましょう。

週末〜週明け お花見日和は29日〜30日

この先、お花見に最適な日はいつになるでしょうか。明日28日(土)は明け方まで雨の降る所がありますが、日中は晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、関東北部は昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、関東南部の山沿いでも夜は雨や雷雨の所がありそうです。お出かけの際は念のため雨具をお持ちになると安心です。



29日(日)は広く晴れて最高気温は21℃前後まで上がるでしょう。この一週間では最もお花見に適した一日になりそうです。満開の桜を青空のもとで楽しめる絶好のチャンスとなりそうです。



30日(月)も日差しが出て、引き続きお花見を楽しめるでしょう。平日で混雑も少し落ち着き、ゆっくり楽しみたい方にはオススメとなりそうです。



ただ、31日(火)は広く雨が降るでしょう。本降りの雨となる予想です。風が強まると、花散らしの雨となりそうです。満開の桜を楽しむには29日(日)と30日(月)がベストタイミングとなりそうです。週末から週明けのお花見の際は、服装や空模様、花粉にも注意しながらお花見を楽しむと良いでしょう。