麻雀のプロリーグ「Mリーグ」が26日に行われ、第2試合にEX風林火山・二階堂亜樹（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が登場。レギュラーシーズン首位通過をかけた両チーム、今季から監督を兼務する両雄による究極の直接対決が実現した。【写真】“役満ボディ”岡田紗佳、チャイナ風衣装が優勝レベル「これはヤバすぎる」「可愛すぎ」EX風林火山、KADOKAWAサクラナイツ、KONAMI麻雀格闘倶楽