新幹線で移動しているかのような走行感覚以前AUTOCAR JAPANの長期レポート車として活躍していた『ヒョンデ・コナ』を1泊2日で預かり、70kmほど走り回ってみたり、急速充電したりしてみたことがある。【画像】共通点はジウジアーロ！筆者の1974年式アルファ・ロメオと長期レポートのヒョンデ・アイオニック5全6枚驚くほど普通に使えたので、「こりゃあ足グルマとして最適だな」と思ったが、今回1週間ほど我が家にやって来たRWDの