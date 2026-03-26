女優の戸田恵梨香（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを披露した。「地獄に堕ちるわよ」のハッシュタグとともに「もう既に細数さん入ってますね、これは」と、着物姿の戸田をアップしたヘアメークスタッフのストーリーズを引用。戸田は「すごいですねこれは」と伝えた。続く投稿で「これが噂のあれですね」と記し、控え室での様子を公開。気だるげな表情に「これが噂のあれですねほんとやばい