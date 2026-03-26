全国で2,426店舗展開している「ほっともっと」は、定番人気の「幕の内弁当」をリニューアルする。「新・幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)」、「新・幕の内弁当(牛焼肉)」の2種類を、2026年4月1日(水)から発売する。※文中価格は全て税込表記【画像】「新・幕の内弁当」の2種はこちらメインのおかずは、「豆腐ハンバーグ」と「牛焼肉」の2種類から選べる。さらに、から揚げやさばの塩焼き、ちくわ天といった定番おかずに