モデルでタレントの斎藤恭代（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。オフショルドレス姿の“美デコルテ”ショットを公開した。「日本一歩き方が美しい人を決めるコンテスト【THEWALKJAPAN2026日本大会】にて今年も『2026BESTWALKNISTAWARD』を受賞させて頂きました！！」と報告。ホワイトのオフシュルダー・ドレス姿の写真をアップし「20歳の時ご当地アイドルからミス・アース日本代表へと歩き方で