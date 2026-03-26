モデルでタレントの斎藤恭代（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。オフショルドレス姿の“美デコルテ”ショットを公開した。

「日本一歩き方が美しい人を決めるコンテスト【THE WALK JAPAN 2026 日本大会】にて今年も『2026 BEST WALKNIST AWARD』を受賞させて頂きました！！」と報告。

ホワイトのオフシュルダー・ドレス姿の写真をアップし「20歳の時 ご当地アイドルからミス・アース日本代表へと歩き方で人生が変わった1人としてこれからも啓発して行きたいです これからも自分らしく歩いて行きます！！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗で素敵です」「可愛い スタイル抜群 サイコーです」「美しすぎますー！！！！」「ええやん」「めちゃくちゃ綺麗すぎです」「無類の美形、清潔感」などの声が寄せられている。

斎藤は、ご当地アイドル10人組「いちご姫」のリーダーとして活躍。「2017 ミス・アース日本代表」選出を機にアイドルを卒業し、モデル、タレントとして活動。24年に「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」に輝いた。

昨年4月にメディアミックスプロジェクト「キューティーハニーNova」の公式コスプレイヤーに就任。公式プロフィルは身長1メートル73、B・85、W・64、H・91。