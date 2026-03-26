中国ドラマ「彼女はPretty Boy」 "時代劇の女神"ことキム・ソヒョンとチャン・ドンユンの"カップルケミ"が評判を呼んだ韓国のロマンス史劇「ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜」(2019年)。中でも、「女性以上に美しい」と注目を集めたドンユンの女装姿への反響は高く、同作で最旬イケメンとして一躍ブレイクした。そんな同作の中国リメイク版「彼女はPretty Boy」(2024年)でも"可愛すぎる女装男子"として称賛の声が相次いだのが、