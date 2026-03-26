中国ドラマ「彼女はPretty Boy」

"時代劇の女神"ことキム・ソヒョンとチャン・ドンユンの"カップルケミ"が評判を呼んだ韓国のロマンス史劇「ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜」(2019年)。中でも、「女性以上に美しい」と注目を集めたドンユンの女装姿への反響は高く、同作で最旬イケメンとして一躍ブレイクした。

そんな同作の中国リメイク版「彼女はPretty Boy」(2024年)でも"可愛すぎる女装男子"として称賛の声が相次いだのが、台湾出身のグアンホン(官鴻)。日本の人気コミック「花より男子」の中国ドラマ版「流星花園 2018」に花沢類(ホアズー・レイ)役で脚光を浴びた美形とあって、韓国版に勝るとも劣らない仕上がりだ。

グアンホンの麗しい女装姿はこちら(中国ドラマ「彼女はPretty Boy」より) (C)Rock Imaging International Co.,Limited

2016年にWEBドラマで芸能界デビューを果たしたグアンホン。道明寺司役のワン・ホーディーと共に"ハマり役"と注目を浴びた花沢類役で人気を爆発させると、ジャッキー・チェンの初プロデュースのウェブドラマということでも話題を集めた宮廷ブロマンスミステリー「成化十四年〜都に咲く秘密〜」(2020年)の主役の1人に抜擢。天才的な頭脳を持つ官吏を好演し、麗しい変装で敵を欺くなど、こちらもそのビジュアルを存分に活かしたキャラクターで実力を示した。

その後も、甘さたっぷりの青春ラブコメ「マイ・ユニコーン・ガール(原題：穿盔甲的少女)」ではアイスホッケー選手に扮し、幅広いジャンルでライジングスターとしての存在感を発揮。そんなグアンホンが20代最後の年に主演したドラマが「彼女はPretty Boy」だ。

中国ドラマ「彼女はPretty Boy」 (C)Rock Imaging International Co.,Limited

勇敢で武術にも長け、ごろつきたちの親分として恐れられるコワモテの清采(グアンホン)はある日、賊に自宅を荒らされ父親を連れ去られてしまう。賊が逃げ込んだ武門・明夷山荘に弟子として潜り込むことにした清采だが、そこは悪名高い女子だけの武門で、男子は入門不可。清采は自慢の髭をそり落とし、女装して試験に臨む。見事、仮弟子になると、幼い頃に一族を滅ぼされた過去を持つ甘蒲(ジョンホー・フイズー)ら、風変わりな者たちと共同生活を送ることに...。

中国ドラマ「彼女はPretty Boy」 (C)Rock Imaging International Co.,Limited

韓国版の「ノクドゥ伝」では"未亡人ばかりが暮らす寡婦村"という設定だったが、今作は"女子だけの武門"が舞台。女性の武人たちが暮らす場所が舞台となったことで、ジャッキー・チェンにも薫陶を受けたグアンホンのアクションや、武術の稽古後に汗を流そうと姉妹弟子たちに水浴に誘われて男とバレそうになるシーンなど、今作ならではの見どころが加わった。

中国ドラマ「彼女はPretty Boy」 (C)Rock Imaging International Co.,Limited

中でも注目ポイントはやはり、グアンホン演じる清采の鮮やかな変貌ぶり。序盤、髭を生やした清采は、心優しい性格にも関わらず、道行く人々に「悪人が来たぞ！」と恐れられる風貌をしている。ごろつきたちに説教する姿も、とても20代とは思えない風格だ。

中国ドラマ「彼女はPretty Boy」 (C)Rock Imaging International Co.,Limited

だが、髭をそり落として化粧を施すと、たちまちほっそりとした美女へと大変身。色白で童顔のチャン・ドンユンの女装姿もチャーミングだったが、グアンホンの女装のクオリティはかなり高い。大きな瞳とふっくら唇、どことなく西洋風な顔立ちも相まって、男性だということを忘れてしまうほどナチュラルな美を体現している。

水浴の場面を目撃され、男性であることを見破られた甘蒲の前では、本来の姿に戻る場面もあるのだが、髭のない清采は凛々しくも麗しい容姿が露わに。ごろつきの親分、スレンダーな美女、そして気品すら感じさせる爽やかイケメン...と、多彩な表情でキャラクターをイキイキと体現。やがて再会した父親から思いもよらぬ自身の出生の秘密を知らされ、運命の渦へと巻き込まれていく。

中国ドラマ「彼女はPretty Boy」 (C)Rock Imaging International Co.,Limited

力自慢、女侠、医術・毒術の使い手...という、個性豊かな仮弟子仲間たちとのドタバタ修行シーンも楽しい本作。中でも、甘蒲との間に次第に芽生えていく信頼関係と、淡い恋情が見え隠れするやり取りは"キュン"の連続だ。

やがて王の密命を受けた明夷山荘を取り巻く真相も明らかになるなど、韓国版と同様、ロマンス＋αのスリリングな展開も本作のポイント。何よりグアンホンの華やかなビジュの変化を堪能しながら、先の読めないストーリーに身を委ねてみてほしい。

文＝酒寄美智子

放送情報

中国ドラマ「彼女はPretty Boy」

放送日時：2026年3月26日(木)17:30〜

※毎週(木)(金)17:30〜

チャンネル：アジアドラマチックTV（アジドラ）(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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