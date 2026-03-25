記事ポイント国産原料100％使用、合成原料不使用の安心設計チッソ・リンサン・カリ・マグネシウムのバランス配合で全植物に対応500g・1kg・2kgの3種類展開で元肥・追肥どちらにも使える フローラから、国産原料100％の肥料「フローラが作った肥料」が発売されています。天然由来の植物活力液『HB-101』で培った技術を活かし、家庭菜園から本格栽培まで幅広く使える肥料です。 フローラ「フローラが作った肥料」