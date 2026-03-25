HB-101の技術から生まれた国産肥料！ 「フローラが作った肥料」

記事ポイント 国産原料100％使用、合成原料不使用の安心設計チッソ・リンサン・カリ・マグネシウムのバランス配合で全植物に対応500g・1kg・2kgの3種類展開で元肥・追肥どちらにも使える 国産原料100％使用、合成原料不使用の安心設計チッソ・リンサン・カリ・マグネシウムのバランス配合で全植物に対応500g・1kg・2kgの3種類展開で元肥・追肥どちらにも使える

フローラから、国産原料100％の肥料「フローラが作った肥料」が発売されています。

天然由来の植物活力液『HB-101』で培った技術を活かし、家庭菜園から本格栽培まで幅広く使える肥料です。

フローラ「フローラが作った肥料」

発売日：2026年3月2日サイズ・価格：500g（1,280円）／1kg（1,980円）／2kg（2,980円）の3種類販売場所：全国のホームセンター・園芸店、フローラ公式通販・ネットショップ

「フローラが作った肥料」は、国産原料のみを使用した肥料です。

合成された原料は一切含まれておらず、畜産現場の未利用資源を活用した持続可能な設計となっています。

植え付け時の元肥としても、生育途中の追肥としても活用でき、幅広い植物に対応します。

バランス設計の配合成分

肥料の三要素であるチッソ・リンサン・カリをN:P:K＝5:5:5で均等配合し、さらにマグネシウムを加えた設計です。

チッソは葉や茎の健やかな生育を、リンサンは根張りや花・実のつきをサポートします。

カリは耐病性や環境ストレスへの耐性を高め、マグネシウムは葉緑素の形成に欠かせない成分です。

この配合により土壌中の微生物の活動が活性化され、土の保水性・通気性・有機物含有量の向上につながります。

HB-101シリーズとの併用

世界50ヵ国以上で愛されている天然植物活力液『HB-101』シリーズとの併用で、相乗効果を発揮します。

土壌環境と植物体の両面から健やかな生育をサポートし、自然由来の栽培に最適な組み合わせです。

全サイズにチャックが付いており、保存にも便利です。

国産原料100％で合成原料を一切使用していない安心の肥料となっています。

チッソ・リンサン・カリにマグネシウムを加えたバランス配合で、あらゆる植物の生育をサポートします。

元肥・追肥のどちらにも対応し、500gから2kgまで用途に合わせた3種類のサイズが揃っています。

フローラ「フローラが作った肥料」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「フローラが作った肥料」はどのような植物に使えますか？

A. 家庭菜園の野菜や果実、花、観葉植物など、あらゆる植物に使用できます。元肥・追肥のどちらにも対応しています。

Q. どのサイズが販売されていますか？

A. 500g（1,280円）、1kg（1,980円）、2kg（2,980円）の3種類です。全サイズにチャックが付いており、保存に便利です。

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