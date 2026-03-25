インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」と、人気アニメシリーズ「プリキュア」と初めてコラボしたアイウエアコレクション「Zoff／Precure」のビジュアルが3月25日、公開されました。【写真】テンション上がる！キュアブラック、キュアホワイト、シャイニールミナスのメガネ！全グッズ公開！同コレクションは「ふたりはプリキュア」「ふたりはプリキュアMax Heart」のキャラクターをモチーフにデザ