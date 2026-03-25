インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」と、人気アニメシリーズ「プリキュア」と初めてコラボしたアイウエアコレクション「Zoff／Precure」のビジュアルが3月25日、公開されました。

【写真】テンション上がる！ キュアブラック、キュアホワイト、シャイニールミナスのメガネ！ 全グッズ公開！

同コレクションは「ふたりはプリキュア」「ふたりはプリキュアMax Heart」のキャラクターをモチーフにデザイン。つるのカラーリングやサイドのリボンなど、キュアブラックの衣装をメガネに落とし込み、つる先には妖精のメップルをあしらった「キュアブラック＆メップルモデル」をはじめ、「キュアホワイト＆ミップルモデル」「シャイニールミナス＆ポルン＆ルルンモデル」「キュアブラック＆キュアホワイト プレミアムモデル」の4種類が展開。全てのメガネに、オリジナルメガネケースとメガネ拭きが付属します。

価格は、セットレンズ代込みで「キュアブラック＆メップルモデル」「キュアホワイト＆ミップルモデル」「シャイニールミナス＆ポルン＆ルルンモデル」が各1万3300円（以下、税込み）で、「キュアブラック＆キュアホワイト プレミアムモデル」が1万5500円です。ウェブで予約受付を実施中。

さらに、柔らかい素材の「妖精ふわふわメガネケース」（全4種、各2800円）、「モチーフ総柄大判メガネ拭き」（全1種、1500円）、シークレット1種を含む「トレーディングメガネ拭き」（全7種、各500円）、同全7種コンプリートセット（3500円）も登場します。

東京・Zoff池袋サンシャインシティ・アルパ店、Zoffヤエチカ店、愛知・Zoff名古屋パルコ店、大阪・Zoffあべのキューズモール店、京都・Zoff京都河原町店の5店舗で、試着コーナーが設置中。「トレーディングメガネ拭き」は5店舗で購入が可能。コンプリートセットはウェブのみの販売になります。

Zoff池袋サンシャインシティ・アルパ店限定で、キャラクターパネルが設置されます。

