柔道界に多大な功績を残した「秀鋭館道場」（大分市）師範の山中圏一さんが去年10月、すい臓がんのため亡くなりました。81歳でした。正しい柔道、そして人を思いやる心を説き続けた山中さんの足跡をたどります。 【写真を見る】「私から柔道を取ったら何もない」最高峰・九段の山中圏一さん死去柔の道、生ある限り…柔道界の発展に生涯捧ぐ 世界選手権「銀」、大分国体で優勝 1943年生まれの山中さんは、大分県豊後高田市の中