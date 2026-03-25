チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスが、今シーズンの残り試合に集中していることを強調した。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在25歳のE・フェルナンデスは、2023年1月にベンフィカからチェルシーに当時の英国史上最高額となる1億2100万ユーロ（約223億円）もの移籍金で加入し、現行契約は2032年6月30日までとなる長期契約を締結している。しかし、先日にアルゼンチン