イギリス内務省は、電子渡航認証（ETA、Electronic Travel Authorisation）の申請料金を4月8日から引き上げる。現在の16ポンド（約3,400円）から、20ポンド（約4,260円）に引き上げられる。申請は専用アプリやウェブサイトから行うことが可能で、通常は3営業日で許可される。有効期限は取得日から2年間。2月25日からは、ETAの取得をイギリスへの渡航の必須条件としており、未取得者の航空機への搭乗を拒否している。ETAを含むビザ