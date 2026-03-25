あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、3月25日から期間限定で、「本鮪中とろ」を110円〜（以下、税込み）、「デカえび」と「大切りいか」を120円〜で販売します。【写真】ヤバイ！おいしそう！“デカ”サイズのえび＆いか！ひと手間加わった“豪華”寿司も！「デカえび」と「大切りいか」は、定番ネタ「えび」「いか」が、通常よりも大きいサイズで提供。「本鮪中とろ」「デカえび