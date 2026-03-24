「高くて怖いニャ…」 心配そうに見守る姉妹猫YouTubeチャンネル「ネコさん」では、エアコンの上から降りられなくなってしまった子猫を別の子猫が助けに行く様子が配信され、動画のコメント欄には「助かってよかった」「猫ちゃんは特等席が大好きですね」の声が続出しました。【画像5枚】「すごい助け方！」これが、子猫による子猫の救出劇です！！注目を集めたのは「子猫を助けに行く子猫」という動画。エアコンの上から下を