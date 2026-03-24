国士舘大学の新入部員が発表された関東大学サッカー連盟は、国士舘大学の2026年度入部予定選手を発表した。Jリーグクラブの下部組織や高校サッカーの強豪校から、計37名が名を連ねた。国士舘大学は関東1部リーグに所属し、昨季は2025年全日本大学選手権準優勝、同関東大学リーグ1部2位と好成績を残した。発表されたリストには、Jアカデミー出身の有望株や高体連からも有望株が揃った。なかでも神村学園高の選手権優勝に貢