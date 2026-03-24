SAKURA（LE SSERAFIM）こと宮脇咲良が、プロデュース＆イメージモデルを務めるカラーコンタクトレンズブランド「MOLAK」を付けたオフショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】SAKURA、綺麗なおへそに注目） 宮脇は「最近は、ずっとこれ」と綴り、Dollish Brown（ドーリッシュブラウン）のカラコンを装着し、ショート丈のオフショルダートップスを着たショットを公開