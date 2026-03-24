ラージSUVを改良、グレードを刷新マツダは、大型クロスオーバーSUVの『マツダCX-60』と『マツダCX-80』をマイナーチェンジして発売した。【画像】上質感と商品性を高めたマツダのラージSUV『CX-60』と『CX-80』全38枚両モデルは縦置きされたエンジンと後輪駆動ベースの四輪駆動を採用した『ラージ商品群』に属するモデルで、優れた操縦安定性と高出力パワートレインによる走りの楽しさ、日本の美意識を反映した上質な内外装を特