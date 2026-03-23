元宝塚歌劇団の彩月つくしが23日、自身のSNSを更新し慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を卒業したことを報告した。【写真】元宝塚歌劇団・彩月つくし、32歳で慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）卒業袴姿で子どもたちを抱く彩月のXアカウントは「彩月つくし@中卒から慶應卒を目指す」。この日、キャンパスでの袴姿を披露し「慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて、卒業しました」と発表。これまでの経