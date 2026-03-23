元宝塚歌劇団が中卒から「す、す、凄い！」有名大学を卒業 32歳・彩月つくし、2児出産・子育てを経て万感の想い＆袴姿を披露
元宝塚歌劇団の彩月つくしが23日、自身のSNSを更新し慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を卒業したことを報告した。
【写真】元宝塚歌劇団・彩月つくし、32歳で慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）卒業 袴姿で子どもたちを抱く
彩月のXアカウントは「彩月つくし@中卒から慶應卒を目指す」。この日、キャンパスでの袴姿を披露し「慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて、卒業しました」と発表。
これまでの経緯について「宝塚の舞台に憧れ、15歳で宝塚音楽学校へ。高校には進学せず、17歳から社会人として舞台に立ち始めました。宝塚にいる間は芸事に集中し、卒業したら改めて学び直したいとずっと思っていました。宝塚歌劇団を退団後、高卒認定を取得し、24歳のとき同大学経済学部（通信教育課程）に入学しました」と説明。
宝塚退団後もステージで活動し「舞台に立ちながらの勉強、そして二度の出産」を経て、ママになった。「仕事や子育てに向き合う日々の中で、卒論やレポートに取り組む時間は、自分自身の限界を試されるような孤独な闘いでもありました。何度も諦めかけました」と吐露。
「それでも少しずつ単位を積み重ね、8年半という歳月をかけ、32歳でようやく卒業することができました」「娘たちに、努力する姿を見せられる母でありたい。いつしかその思いが、ここまで頑張る力になっていました」と万感。
「高校に行かない決断をして夢を叶えた後でも、どんな状況であっても学び直すことはできる！私の経験が、誰かの一歩を後押しできますように」としたため、感謝を伝えた。
子どもたちとの3ショットも披露。ファンからは「おめでとうございます」「す、す、凄い！」「涙でる。。。。」「勇気をいただきました!!」「本当に尊敬しかないです…！」など、祝福の声が殺到している。
彩月は、2011年に宝塚歌劇団97期生として入団。星組公演『ノバ・ボサ・ノバ／めぐり会いは再び』で初舞台。雪組に配属後は、娘役のスターとして6年在籍し、2016年8月の『ローマの休日』千秋楽をもって退団した。その後もミュージカルなどで活躍し、2018年「ミス・インターナショナル日本代表選出大会」ファイナリスト。NHK連続テレビ小説『エール』にも出演した。
【写真】元宝塚歌劇団・彩月つくし、32歳で慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）卒業 袴姿で子どもたちを抱く
彩月のXアカウントは「彩月つくし@中卒から慶應卒を目指す」。この日、キャンパスでの袴姿を披露し「慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて、卒業しました」と発表。
これまでの経緯について「宝塚の舞台に憧れ、15歳で宝塚音楽学校へ。高校には進学せず、17歳から社会人として舞台に立ち始めました。宝塚にいる間は芸事に集中し、卒業したら改めて学び直したいとずっと思っていました。宝塚歌劇団を退団後、高卒認定を取得し、24歳のとき同大学経済学部（通信教育課程）に入学しました」と説明。
「それでも少しずつ単位を積み重ね、8年半という歳月をかけ、32歳でようやく卒業することができました」「娘たちに、努力する姿を見せられる母でありたい。いつしかその思いが、ここまで頑張る力になっていました」と万感。
「高校に行かない決断をして夢を叶えた後でも、どんな状況であっても学び直すことはできる！私の経験が、誰かの一歩を後押しできますように」としたため、感謝を伝えた。
子どもたちとの3ショットも披露。ファンからは「おめでとうございます」「す、す、凄い！」「涙でる。。。。」「勇気をいただきました!!」「本当に尊敬しかないです…！」など、祝福の声が殺到している。
彩月は、2011年に宝塚歌劇団97期生として入団。星組公演『ノバ・ボサ・ノバ／めぐり会いは再び』で初舞台。雪組に配属後は、娘役のスターとして6年在籍し、2016年8月の『ローマの休日』千秋楽をもって退団した。その後もミュージカルなどで活躍し、2018年「ミス・インターナショナル日本代表選出大会」ファイナリスト。NHK連続テレビ小説『エール』にも出演した。