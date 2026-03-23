“美しすぎる卓球選手”として話題の菊池日菜さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。大学卒業を報告し、美しい姿を披露しました。【写真】菊池日菜のはかま姿「袴のお色がとても素敵です」菊池さんは「大学を卒業しました」と報告し、1枚の写真を投稿。はかまを着用した美しいソロショットです。「これまで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました」と感謝をつづり、「体育大学という環境の中でスポーツに真剣