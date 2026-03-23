“美しすぎる卓球選手”菊池日菜、大学卒業。美しいはかま姿を披露「凛と美しい」「超かわいい」
“美しすぎる卓球選手”として話題の菊池日菜さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。大学卒業を報告し、美しい姿を披露しました。
【写真】菊池日菜のはかま姿
コメントや引用リポストでは「ご卒業おめでとう御座います！！」「一度も卓球してる姿を見ることなく学生終わってた」「凛と美しいお姿の影には、大変な努力があるものですね」「袴のお色がとても素敵です」「いい話 初心忘るべからずで頑張って」「メディア等で見かける機会が増えるのも期待してます〜」「似合ってる 超かわいい」と、祝福などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】菊池日菜のはかま姿
「袴のお色がとても素敵です」菊池さんは「大学を卒業しました」と報告し、1枚の写真を投稿。はかまを着用した美しいソロショットです。「これまで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました」と感謝をつづり、「体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした4年間は、決して簡単なものではありませんでした」と、大学生活も振り返っています。
「22歳になりました」2月11日には「22歳になりました」と報告し、卓球のユニフォームを着た姿を公開していた菊池さん。こちらもとても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)