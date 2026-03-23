【木粼ゆりあ3rd写真集「アップデート中」】 3月25日 発売 価格：3,500円 【拡大画像へ】 扶桑社は、AKB48/SKE48を卒業後、9年ぶりに写真集を発売する木粼ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」より、大人びた黒ドレス姿やベッドで過ごすランジェリーカットを含む先行カット第2弾を公開した。 本作は2月11日に30歳の誕生日を迎えた木