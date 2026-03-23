【グラビア】木崎ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」より黒ドレスやランジェリー姿の先行カット第2弾を公開
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扶桑社は、AKB48/SKE48を卒業後、9年ぶりに写真集を発売する木粼ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」より、大人びた黒ドレス姿やベッドで過ごすランジェリーカットを含む先行カット第2弾を公開した。
本作は2月11日に30歳の誕生日を迎えた木粼さんのアニバーサリー写真集として企画された。俳優として、一人の女性として新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収めるべく、初のベトナム・ハノイでロケを敢行。活気あふれる人々の日常が交錯する環境の中で、より自然な姿をカメラの前で披露している。【木粼ゆりあさんのコメント】
カラフルで可愛い衣装たちと共に、背伸びしてない等身大な大人びた表情のお気に入りカットです。これぞ30代に突入した木粼ゆりあ！！ぜひ3月25日発売の写真集アップデート中の中身も楽しみにしててください！
お渡し会イベントの詳細が決定
東京、名古屋の2都市でそれぞれ開催される3rd写真集お渡し会イベントの券種と特典内容が発表された。
発売記念写真集お渡し会
3月28日：名古屋・ジュンク堂書店名古屋店
□予約ページ
3月29日：東京・書泉グランデ
□予約ページ
券種および特典内容
【１冊券】
・写真集1冊手渡し(サインなし)
【３冊券】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集2冊(サインなし)
・ランダム生写真1枚(絵柄5種)
【５冊券】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集4冊(サインなし)
・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)
・ランダム生写真3枚(絵柄5種)
【１０冊券】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集9冊(サインなし)
・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)
・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)
・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)
【ゆりあぴーす券（３０冊券）】
・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集29冊(サインなし)
・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)
・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)
・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)
・木粼ゆりあ責任編集「アップデート中」小冊子
(C)扶桑社／撮影：前 康輔