【木粼ゆりあ3rd写真集「アップデート中」】 3月25日 発売 価格：3,500円

【拡大画像へ】

扶桑社は、AKB48/SKE48を卒業後、9年ぶりに写真集を発売する木粼ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」より、大人びた黒ドレス姿やベッドで過ごすランジェリーカットを含む先行カット第2弾を公開した。

本作は2月11日に30歳の誕生日を迎えた木粼さんのアニバーサリー写真集として企画された。俳優として、一人の女性として新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収めるべく、初のベトナム・ハノイでロケを敢行。活気あふれる人々の日常が交錯する環境の中で、より自然な姿をカメラの前で披露している。

【木粼ゆりあさんのコメント】

カラフルで可愛い衣装たちと共に、背伸びしてない等身大な大人びた表情のお気に入りカットです。これぞ30代に突入した木粼ゆりあ！！ぜひ3月25日発売の写真集アップデート中の中身も楽しみにしててください！

お渡し会イベントの詳細が決定

東京、名古屋の2都市でそれぞれ開催される3rd写真集お渡し会イベントの券種と特典内容が発表された。

発売記念写真集お渡し会

3月28日：名古屋・ジュンク堂書店名古屋店

□予約ページ

3月29日：東京・書泉グランデ

□予約ページ

券種および特典内容

【１冊券】

・写真集1冊手渡し(サインなし)

【３冊券】

・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集2冊(サインなし)

・ランダム生写真1枚(絵柄5種)

【５冊券】

・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集4冊(サインなし)

・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)

・ランダム生写真3枚(絵柄5種)

【１０冊券】

・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集9冊(サインなし)

・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)

・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)

・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)

【ゆりあぴーす券（３０冊券）】

・写真集1冊手渡し(その場サイン)+写真集29冊(サインなし)

・サイン付きチェキ撮影(2ショットor1ショット)

・30秒動画コメント(スタッフがお客様のスマホを預かり撮影)

・ランダム生写真5枚コンプリート(絵柄5種)

・木粼ゆりあ責任編集「アップデート中」小冊子

(C)扶桑社／撮影：前 康輔