【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の一ノ瀬ワタルスタッフ公式Instagramが2026年3月22日、更新された。一ノ瀬がBTS（ビーティーエス）のライブに行ったことを明かした。【写真】元格闘家俳優、BTS・Vとの約束果たした瞬間◆一ノ瀬ワタル、BTSカムバック公演満喫3月21日にBTSは韓国・光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催。これを受け、一ノ瀬は「ご招待いただき、『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』に行