一ノ瀬ワタル「あの時の約束を果たしに」BTSカムバック公演に降臨「交流続いてるの感動」「テテの招待？」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の一ノ瀬ワタルスタッフ公式Instagramが2026年3月22日、更新された。一ノ瀬がBTS（ビーティーエス）のライブに行ったことを明かした。
【写真】元格闘家俳優、BTS・Vとの約束果たした瞬間
3月21日にBTSは韓国・光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催。これを受け、一ノ瀬は「ご招待いただき、『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』に行ってきました！あの時の約束を果たしに、、、」と現地で同公演を鑑賞したことを明かした。
BTSのV（ヴィ）は2023年に放送された「行列のできる相談所」（日本テレビ系）で一ノ瀬と共演した際に「（一ノ瀬の）大ファン」と公言。さらにVが「僕達のコンサートがあったら観に来てください！」と一ノ瀬を誘い、連絡先も交換。今回の公演で2人は約束を果たした形となった。
この投稿には「交流続いてるの感動」「テテ（※Vの愛称）嬉しいだろうな」「相思相愛」「テテの招待？」「義理を大切にする心が素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆一ノ瀬ワタル、BTSカムバック公演満喫
3月21日にBTSは韓国・光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催。これを受け、一ノ瀬は「ご招待いただき、『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』に行ってきました！あの時の約束を果たしに、、、」と現地で同公演を鑑賞したことを明かした。
◆一ノ瀬ワタルの投稿に反響
この投稿には「交流続いてるの感動」「テテ（※Vの愛称）嬉しいだろうな」「相思相愛」「テテの招待？」「義理を大切にする心が素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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