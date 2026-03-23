◇第98回全国選抜高校野球大会第5日1回戦帝京長岡（新潟）1―5東北（宮城）（2026年3月23日甲子園）春夏通じて初出場の帝京長岡は、21回目出場の東北に敗れ、甲子園初白星を挙げることはできなかった。2年生エースの左腕・工藤壱朗は立ち上がりに制球が定まらず、初回に2者連続押し出し四球で2失点。2回にも犠飛と適時打で2失点し、4回に先頭打者に四球を出したところで降板した。代わった左腕・西脇駆（3年）はテンポ