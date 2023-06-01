プレミアリーグ 25/26の第31節 トットナムとノッティンガム・フォレストの試合が、3月22日23:15にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはドミニク・ソランケ（FW）、リシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギ