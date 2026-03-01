プレミアリーグ 25/26の第31節 トットナムとノッティンガム・フォレストの試合が、3月22日23:15にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはドミニク・ソランケ（FW）、リシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45分に試合が動く。ノッティンガム・フォレストのネコ・ウィリアムズ（DF）のアシストからイゴル・ジェズス（FW）がヘディングシュートを決めてノッティンガム・フォレストが先制。

ここで前半が終了。0-1とノッティンガム・フォレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

トットナムは後半の頭から2人が交代。ジェド・スペンス（DF）、ミッキー・ファンデフェン（DF）に代わりルーカス・ベルグバル（MF）、デスティニー・ウドジェ（DF）がピッチに入る。

62分ノッティンガム・フォレストが追加点。カラム・ハドソンオドイ（FW）のアシストからモーガン・ギブスホワイト（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

67分、トットナムは同時に2人を交代。リシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）に代わりランダル・コロムアニ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）がピッチに入る。なお、マティス・テル（FW）は負傷による交代とみられる。

70分、ノッティンガム・フォレストは同時に2人を交代。カラム・ハドソンオドイ（FW）、イゴル・ジェズス（FW）に代わりライアン・イェーツ（MF）、タイウォ・アウォニー（FW）がピッチに入る。

80分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。オマリ・ハッチンソン（MF）からダン・ヌドイェ（FW）に交代した。

84分、トットナムが選手交代を行う。アーチー・グレイ（MF）からコナー・ギャラガー（MF）に交代した。

後半終了間際の87分ノッティンガム・フォレストが追加点。ネコ・ウィリアムズ（DF）のアシストからタイウォ・アウォニー（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

その後もノッティンガム・フォレストの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ノッティンガム・フォレストが0-3で勝利した。

なお、トットナムは82分にデスティニー・ウドジェ（DF）に、またノッティンガム・フォレストは53分にイブラヒム・サンガレ（MF）、88分にタイウォ・アウォニー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 01:20:17 更新