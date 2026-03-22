【モデルプレス＝2026/03/22】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第9話が、22日に放送された。鈴木演じる主人公・早瀬陸と息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）のやりとりに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】警察内のスパイ？第9話ラストに裏切った衝撃の人物◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、