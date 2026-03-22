「リブート」早瀬（鈴木亮平）、正体を息子・母に“気づかせた仕草”に視聴者涙【第9話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/03/22】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第9話が、22日に放送された。鈴木演じる主人公・早瀬陸と息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）のやりとりに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】警察内のスパイ？第9話ラストに裏切った衝撃の人物
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
前回、今までの10億、100億円の盗難事件も全て合六の自作自演で、目的は、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるためだったことが明らかに。夏海（リブート後＝戸田恵梨香）への思いを涙ながらに語った早瀬を夏海は受け入れ、早瀬夫婦は合六（北村有起哉）の率いる裏組織ごと潰すことを決意。壮絶な覚悟を胸に、合六へ宣戦布告する。
真っ先に夫婦の大切な家族である拓海と良子の2人を人質に取ろうと合六はハヤセ洋菓子店に手下を向かわせるが、早瀬は「早瀬陸」を名乗って警察に情報提供して先回りし、合六の魔の手から2人を守る。
なんとか2人の前では儀堂として接していた早瀬だが、良子の前で気丈に振る舞う拓海を見て思わず、両耳を引っ張り「拓海、強くなったなぁ。“粘り腰がハヤセの取り柄”だもんな。ばあちゃん頼んだぞ」と声をかけて去った。
拓海の両耳を引っ張る仕草は早瀬が拓海を元気づけるときにやっていた仕草。拓海は目に涙を溜めて驚き、良子も「あんたまさか…」と気づいたようだった。視聴者からは「ここでそれを出すなんて反則」「ここで気づかせるんだ」「完全に父ちゃん」「今のシーン、完全に松ケンの顔だった…」と感動の声が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」第9話 早瀬（鈴木亮平）、合六（北村有起哉）の魔の手から家族を守る
前回、今までの10億、100億円の盗難事件も全て合六の自作自演で、目的は、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるためだったことが明らかに。夏海（リブート後＝戸田恵梨香）への思いを涙ながらに語った早瀬を夏海は受け入れ、早瀬夫婦は合六（北村有起哉）の率いる裏組織ごと潰すことを決意。壮絶な覚悟を胸に、合六へ宣戦布告する。
真っ先に夫婦の大切な家族である拓海と良子の2人を人質に取ろうと合六はハヤセ洋菓子店に手下を向かわせるが、早瀬は「早瀬陸」を名乗って警察に情報提供して先回りし、合六の魔の手から2人を守る。
◆「リブート」鈴木亮平の仕草に視聴者涙
なんとか2人の前では儀堂として接していた早瀬だが、良子の前で気丈に振る舞う拓海を見て思わず、両耳を引っ張り「拓海、強くなったなぁ。“粘り腰がハヤセの取り柄”だもんな。ばあちゃん頼んだぞ」と声をかけて去った。
拓海の両耳を引っ張る仕草は早瀬が拓海を元気づけるときにやっていた仕草。拓海は目に涙を溜めて驚き、良子も「あんたまさか…」と気づいたようだった。視聴者からは「ここでそれを出すなんて反則」「ここで気づかせるんだ」「完全に父ちゃん」「今のシーン、完全に松ケンの顔だった…」と感動の声が寄せられた。（modelpress編集部）
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