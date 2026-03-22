美容師兼イラストレーターのTAKUOさんの2つの漫画がインスタグラムで合計8900以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む美容師がもらうクレームには対処に困るものや、時には理不尽なものも。また、美容師が嫌だと思うお客さまの行為とは…という内容で、読者からは「これは美容師あるある！」「理不尽なクレームも多いですよね」「どう対処しているのか気になる」などの声が上がっています。施術中に「