美容師兼イラストレーターのTAKUOさんの2つの漫画がインスタグラムで合計8900以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

美容師がもらうクレームには対処に困るものや、時には理不尽なものも。また、美容師が嫌だと思うお客さまの行為とは…という内容で、読者からは「これは美容師あるある！」「理不尽なクレームも多いですよね」「どう対処しているのか気になる」などの声が上がっています。

施術中に「えっ！」美容師が思わず困る瞬間とは？

TAKUOさんは、インスタグラムやブログ「たくおの美容師物語」などで作品を発表しています。TAKUOさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

TAKUOさん「美容師が普段お客さまに直接言いにくいことを、シュールなイラストで伝えることで、美容師とお客さまの双方がより快適なサロン時間を過ごせるようになればいいなと思ったことがきっかけです。決してお客さまを悪く言う意図ではなく、美容師のパフォーマンスが落ちてしまうようなNG行動を知っていただくことで、お互いにリスペクトを持ち合える関係性になれば、と思っています。そうなれば結果的に、美容師も最高のパフォーマンスを発揮でき、お客さまにもよりよいサービスを提供できると考えています。また、美容師が普段思っていることを美容師の皆さんと共有することで、ちょっとしたストレスの発散になればうれしいな、という思いもありました」

Q.作中で紹介されているなかで、TAKUOさんが特に印象的だったものは何ですか。

TAKUOさん「恐らく全国のサロンで共通してあるあるなのが、『大幅に遅れて来店したのに、当初の終了予定時間に終わらせてほしい』と言われるケースですね。これは美容師側としてはとても悩ましい問題です。美容室の予約は、メニューごとに必要な時間を計算してスケジュールが組まれているので、大きな遅刻があると、その時間のパズルが一気に崩れてしまいます。特に気を付けたいのは、それによって他のお客さまにご迷惑がかかってしまうことです。さらに、施術のパフォーマンスにも影響しかねません。例えば、カットカラーで2時間の枠を取っている場合、30分遅れると、1時間30分で仕上げなければならなくなります。そうなると、当然ながら100％のパフォーマンスを発揮することが難しくなってしまいます。結果として、美容師にとってもお客さまにとってもよい状況ではなくなってしまうんです」

Q.「施術中にマクドナルドを食べる」というエピソードに衝撃を受けましたが…。

TAKUOさん「マクドナルドは絶対なしですね。においが強い食べ物は、他のお客さまのご迷惑になってしまう可能性があるためです。ただ、おにぎりやサンドイッチなどの軽食程度であればまったく問題ありませんし、実際に軽食を取られるお客さまは一定数いらっしゃいます。

これまで僕自身のお客さまでマクドナルを食べる方はいませんでしたが、もしそのあたりの配慮ができない人がいたら、正直『普段の生活は大丈夫かな？』と少し心配になってしまうかもしれません（笑）」

Q.TAKUOさんが理不尽なクレームを受けたときは、どのように対応したのですか。

TAKUOさん「基本的なクレームについては、まずはしっかりと謝罪をさせていただきます。もしお直しが必要な場合は、もちろん無料で対応させていただきます。ただ、あまりにも理不尽な内容の場合は、こちらもきちんと説明をさせていただくことがあります。そういったケースのお客さまは、サロン内では『要注意人物』として共有されることもありますし、あまりにも度が過ぎる場合には出入りをお断りすることもあります。とはいえ、そこまでのケースは本当にまれですね」

Q.TAKUOさんが、特に「これは困る」と思うお客さまの行動は何ですか。

TAKUOさん「美容師が意外と困るのが、『シャンプー中に首に力を入れてしまうこと』です。ナンバーワンあるあると言っても過言ではないです。シャンプーの際、襟足を流したり洗ったりするときに、お客さまの頭を少し持ち上げるのですが、気をつかってくださっているのか、首に力を入れて頭を持ち上げてくださるお客さまが一定数いらっしゃいます。ただ、実は首の力はまったく入れないでいただいた方が助かります。シャンプーは頭の重さを利用して流したり洗ったりしているので、そこで力が入ってしまうと、結果としてお客さまの服を濡らしてしまう可能性が高くなります。シャンプー中は完全にリラックスして、力を抜いていただくのが一番ありがたいですね」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

TAKUOさん「同じ美容師たちからの、『代弁してくれてありがとう！』という声がとても多かったです。また『うちのサロンではこんなクレームがあった』といった、美容師たちが普段なかなか言えないことをコメント欄でつぶやいてくださる方々もいらっしゃいました。『共感できる』という反応も多く、コメント欄は共感の嵐になっています。今回の2作品をお客さま側が見たときに勘違いしてほしくないのが、愚痴や文句を伝えたいわけではないということです。美容師の最高のサービスやパフォーマンスをお客さまへ提供するために、皆さまにもご理解いただければと思っております」