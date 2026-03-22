記事ポイント2026年3月13日に発売。ニット帽の上から重ねて使えます。釣り向けの防水仕様バイザーです。2026年3月13日、飛ばない帽子 CATERPPから釣り向けの新作バイザー「CATERPP DOCK Stack Visor rain」が登場しました。手持ちのニット帽やバラクラバに重ねて使える新発想が魅力です。日差しや雨をしのぎながら、自分らしい釣りスタイルを崩さず使える1点に仕上げられています。 飛ばない帽子 CATERPP「CATERPP DOCK Stack