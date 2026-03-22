毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」には、将来受け取ることができる老齢年金の額が記載されています。自分の年金額が多いのか少ないのか、気になる方も少なくないでしょう。今回は、「ねんきん定期便」の見方と老齢年金額の分布について解説します。 ねんきん定期便の見方とねんきんネットの利用 1. ねんきん定期便の見方 「ねんきん定期便」は、大きく分けて50歳以上の方に配布されるものと、49歳以下の方に配布