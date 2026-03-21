「自死遺児」全国調査の中間報告会で、発言する岡山県立大の大倉高志准教授＝21日午後、岡山県総社市岡山県立大（同県総社市）などは21日、子ども時代に親やきょうだいを自殺で亡くした「自死遺児」の実態や支援の在り方を探る全国調査で、社会に自殺への偏見や差別が「ある」とする回答が82％だったと公表した。中間報告の位置付けで、調査は今後も続ける。調査は岡山県立大と、遺族支援などに取り組む一般社団法人リヴオンが