22日放送の日本テレビ系バラエティー『スクール革命！』（前11：45）では、人気企画「英会話レッスン」を届ける。【番組カット】苦戦中？同時通訳に挑む高地優吾青山テルマ、モグライダー・芝大輔をゲストに迎えた新企画「バイブス英会話」では、咄嗟に出てこない英単語を、知識ではなく“ノリと勢い”バイブスだけで相手に伝える究極のコミュニケーションゲームに挑戦する。J組メンバーのあまりの熱狂ぶりに、MCの内村光良も