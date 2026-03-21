山田涼介、マイケル・ジャクソンの名曲で“キメ顔” 『スクール革命』英会話企画でスタジオ熱狂
22日放送の日本テレビ系バラエティー『スクール革命！』（前11：45）では、人気企画「英会話レッスン」を届ける。
【番組カット】苦戦中？同時通訳に挑む高地優吾
青山テルマ、モグライダー・芝大輔をゲストに迎えた新企画「バイブス英会話」では、咄嗟に出てこない英単語を、知識ではなく“ノリと勢い”バイブスだけで相手に伝える究極のコミュニケーションゲームに挑戦する。J組メンバーのあまりの熱狂ぶりに、MCの内村光良も「バイブスぶち上がり！」と大興奮する。
そして、今回も“ザキヤマ・イングリッシュ”がさく裂。これまで数々のピンチを独自の英語で切り抜けてきた山崎弘也（アンタッチャブル）が、今回もスタジオを爆笑の渦に巻き込む。山崎は、3人の外国人観光客をテレビ局内に案内するツアーガイドに挑戦。次々と繰り出される質問攻めを、持ち前の瞬発力だけで切り抜ける。
マイケル・ジャクソンの名曲「Bad」でスペルチェックをする新ゲームが登場。中学生レベルの5文字の単語が表示され、そのスペルが間違っていた場合、「Bad」というフレーズに合わせて「アイム・バッド」とポーズを決めなければならない。キメ顔を得意とする山田涼介（Hey! Say! JUMP）が、リズムに合わせてどのような「アイム・バッド！」ポーズを披露するのかが見どころとなる。
見たものをいかに英語で表現できるかがポイントの実況クイズに、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、山崎、松尾そのまが挑戦する。トップバッターの高地は、ある中華料理の調理工程を英語で実況する。春日俊彰（オードリー）と知念侑李（Hey! Say! JUMP）にうまく伝わるのか。現役中学生の松尾は、その感性を活かし、ある和菓子の製造工程の実況に挑戦する。山崎のお題は“人気芸人”。あの独特な芸を英語で実況し、スタジオを爆笑の渦に包む。
聞いた英語をすぐさま日本語に訳す「なりきり通訳チャレンジ」では、八乙女光（Hey! Say! JUMP）が校長先生の熱いスピーチの同時通訳に挑戦。通訳になりきり、聞いた英語を即座に日本語にする。難しい単語が飛び出すスピーチをどのように乗り切るのか。
【番組カット】苦戦中？同時通訳に挑む高地優吾
青山テルマ、モグライダー・芝大輔をゲストに迎えた新企画「バイブス英会話」では、咄嗟に出てこない英単語を、知識ではなく“ノリと勢い”バイブスだけで相手に伝える究極のコミュニケーションゲームに挑戦する。J組メンバーのあまりの熱狂ぶりに、MCの内村光良も「バイブスぶち上がり！」と大興奮する。
マイケル・ジャクソンの名曲「Bad」でスペルチェックをする新ゲームが登場。中学生レベルの5文字の単語が表示され、そのスペルが間違っていた場合、「Bad」というフレーズに合わせて「アイム・バッド」とポーズを決めなければならない。キメ顔を得意とする山田涼介（Hey! Say! JUMP）が、リズムに合わせてどのような「アイム・バッド！」ポーズを披露するのかが見どころとなる。
見たものをいかに英語で表現できるかがポイントの実況クイズに、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、山崎、松尾そのまが挑戦する。トップバッターの高地は、ある中華料理の調理工程を英語で実況する。春日俊彰（オードリー）と知念侑李（Hey! Say! JUMP）にうまく伝わるのか。現役中学生の松尾は、その感性を活かし、ある和菓子の製造工程の実況に挑戦する。山崎のお題は“人気芸人”。あの独特な芸を英語で実況し、スタジオを爆笑の渦に包む。
聞いた英語をすぐさま日本語に訳す「なりきり通訳チャレンジ」では、八乙女光（Hey! Say! JUMP）が校長先生の熱いスピーチの同時通訳に挑戦。通訳になりきり、聞いた英語を即座に日本語にする。難しい単語が飛び出すスピーチをどのように乗り切るのか。