横浜駅東口のマルイシティ横浜が２月末に３０年の歴史に幕を閉じた。神奈川県内で最盛期には１０店舗あったが、横浜の店舗が閉店したことで、系列は海老名など３店のみとなった。かつて若者ファッション文化の発信を担ったマルイ。だが、横浜の店舗でも近年はアパレルが減り、ホビー系テナントが多くなっていた。マルイで服を買わなくなった若者は、どこで服を購入しているのか。学生時代からマルイを利用してきた４０代の記者が