横浜駅東口のマルイシティ横浜が２月末に３０年の歴史に幕を閉じた。神奈川県内で最盛期には１０店舗あったが、横浜の店舗が閉店したことで、系列は海老名など３店のみとなった。かつて若者ファッション文化の発信を担ったマルイ。だが、横浜の店舗でも近年はアパレルが減り、ホビー系テナントが多くなっていた。マルイで服を買わなくなった若者は、どこで服を購入しているのか。学生時代からマルイを利用してきた４０代の記者が探った。

２月２８日午後６時。最後の営業終了を告げる鐘が鳴り、店舗前にいた来店客らから拍手が沸き起こった。直後に始まったセレモニーには約３００人が詰めかけ、西浦陽一店長は「マルイシティ横浜を担当することには特別な思いがあった」と述懐。昨年３月に閉店が決まったことに触れ、「残念な気持ちが正直あった」と明かした。

最終日に駆け付けた２０年以上マルイで服を購入してきたという男性会社員（５１）＝横浜市神奈川区＝は「ハイブランドではなく、ちょうどいい価格帯。その割におしゃれでトレンドをつかんでいたので利用していた」とし、「これからどこで服を買ったらいいのか」と寂しそうに話した。

丸井グループのホームページなどによると、丸井は家具の月賦販売で創業し、６０年に国内で初めてクレジットカードを発行。７０年代からは若者向けファッションを扱い、店舗限定の「赤いカード」を世に出した。

８０年代のＤＣ（デザイナーズ・キャラクターズ）ブランドブームの一翼を担い、若者は「赤いカード」で高価な服を購入。渋谷の店舗名を「ヤング館」に変えるなど、「ヤングファッションのマルイ」と親しまれた。