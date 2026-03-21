タレントの紗栄子さん（39）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。透明感あふれるタンクトップコーデを披露した。「沖縄からこんにちは」紗栄子さんは、「沖縄からこんにちは」といい、タンクトップ姿にサングラスをかけ、自然体に過ごす様子を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、グレーのミニ丈タンクトップを着用。ロングヘアをおろし、サングラスをかけていた。青いベンチに座って笑顔をみせ、お腹がチラ